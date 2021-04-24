В Казахстане сообщили об очередях из фур на границе с Россией

В Казахстане заявили, что очереди связаны с ужесточением контроля со стороны России. «Коммерсантъ» писал, что ФСБ требует оставлять в грузовиках место для прохода — в противном случае фуры разгружают для проверки

Более 750 грузовиков скопились на границе России и Казахстана из-за усиления контроля с российской стороны, сообщила пограничная служба Комитета национальной безопасности республики в Instagram.

Так, вблизи пропускного пункта «Сырым» в Западно-Казахстанской области стоят в очереди на границе с Россией более 350 грузовых автомобилей. Еще более 400 большегрузов, едущих из России в Казахстан, ожидает проезда около пропускного пункта «Маштакова».

«Сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления «технологического прохода» для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов)», — говорится в сообщении погранслужбы.