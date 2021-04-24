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Общество ,  
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В Казахстане сообщили об очередях из фур на границе с Россией

В Казахстане заявили, что очереди связаны с ужесточением контроля со стороны России. «Коммерсантъ» писал, что ФСБ требует оставлять в грузовиках место для прохода — в противном случае фуры разгружают для проверки

Фото:shekaraknbkz / Instagram Фото:shekaraknbkz / Instagram Фото:shekaraknbkz / Instagram Фото:shekaraknbkz / Instagram
Фото: shekaraknbkz / Instagram

Более 750 грузовиков скопились на границе России и Казахстана из-за усиления контроля с российской стороны, сообщила пограничная служба Комитета национальной безопасности республики в Instagram.

Так, вблизи пропускного пункта «Сырым» в Западно-Казахстанской области стоят в очереди на границе с Россией более 350 грузовых автомобилей. Еще более 400 большегрузов, едущих из России в Казахстан, ожидает проезда около пропускного пункта «Маштакова».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«Сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления «технологического прохода» для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов)», — говорится в сообщении погранслужбы.

Водителей, особенно тех, кто перевозит скоропортящийся груз, просят учитывать это при пользовании данными пропускными пунктами.

РБК направил запрос в пограничную службу ФСБ.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что с апреля ФСБ требует оставлять место для прохода в грузовиках. Если его нет, фуры вынуждены разгружаться, из-за чего на границе выстроились очереди. Ужесточение правил досмотра российская сторона объясняет тем, что участились попытки нелегального пересечения границы, а также провоза наркотиков, оружия, боеприпасов и продуктов, на которые наложено эмбарго.

Автор
Елена Чернышова
При участии
Майя Бобенко
Казахстан Россия граница пробка
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