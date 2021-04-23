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Производитель вакцины для кошек ответил на сообщения о дефиците препарата

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вакцина Nobivac Tricat Trio для профилактики вирусных заболеваний есть как на складе производителя, так и на складах дистрибьютеров. Об этом РБК сообщила компания MSD Animal Health, производящая препарат.

«Компания MSD Animal Health оперативно провела внутреннюю проверку по сообщениям в СМИ и информирует, что вакцина Nobivac Tricat Trio есть в наличии как на складе самой компании, так и на складах официальных дистрибьюторов компании», — сообщили на предприятии.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Там указали, что дефицита, по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, нет. Компания выразила надежду на снижение обеспокоенности на рынке. На предприятии указали, что следующую поставку вакцины ожидают в середине мая.

Nobivac Tricat Trio — вакцина против инфекционного заболевания калицивироза, вирусного ринотрахеита (респираторное заболевание, которое вызывает герпес) и панлейкопении (вирусной болезни, известной как «кошачья чумка»). Прививки против этих болезней ветеринары рекомендуют делать ежегодно.

Ранее об отсутствии вакцины Nobivac Tricat Trio РБК сообщал ряд ветеринарных клиник Москвы и Петербурга. В частности, на невозможность ее заказать говорили в сети ветклиник «Гос-вет», куда входят четыре заведения на территории столицы. В сети «ТИМ», куда входят три клиники для животных в Москве и одна в Подмосковье, указали, что вакцины нет с конца марта.

Вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Александр Ткачев-Кузьмин сказал РБК, что сложности с поставкой препарата наблюдаются каждый год.

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