Производитель вакцины для кошек ответил на сообщения о дефиците препарата

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вакцина Nobivac Tricat Trio для профилактики вирусных заболеваний есть как на складе производителя, так и на складах дистрибьютеров. Об этом РБК сообщила компания MSD Animal Health, производящая препарат.

«Компания MSD Animal Health оперативно провела внутреннюю проверку по сообщениям в СМИ и информирует, что вакцина Nobivac Tricat Trio есть в наличии как на складе самой компании, так и на складах официальных дистрибьюторов компании», — сообщили на предприятии.

Там указали, что дефицита, по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, нет. Компания выразила надежду на снижение обеспокоенности на рынке. На предприятии указали, что следующую поставку вакцины ожидают в середине мая.

Nobivac Tricat Trio — вакцина против инфекционного заболевания калицивироза, вирусного ринотрахеита (респираторное заболевание, которое вызывает герпес) и панлейкопении (вирусной болезни, известной как «кошачья чумка»). Прививки против этих болезней ветеринары рекомендуют делать ежегодно.