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Политика ,  
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Посольство России в Литве назвало немотивированной высылку дипломатов

Посольство России в Литве
Посольство России в Литве (Фото: RusEmbassyLithuania / Facebook)

Решение МИД Литвы об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата является немотивированным, заявили РБК в посольстве России в Литве. 

«Посольство негативно оценивает это решение, так как оно идет вразрез с заявлениями некоторых литовских политиков о развитии сотрудничества. Это решение немотивированное, так как нет доказательств фактов о причастности высылаемых людей к противоправной деятельности в Литве», — сказали в посольстве. 

В дипломатическом представительстве отметили, что получили уведомление о высылке дипломатов. Сотрудники должны будут покинуть Литву в течение семи дней.

Ранее в знак солидарности с Чехией Литва приняла решение о высылке сотрудников российского посольства в республике. Об аналогичных мерах объявили Латвия и Эстония: страны вышлют по одному дипломату. 

Чешские власти 17 апреля объявили, что подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В результате одного из взрывов погибли два человека. 22 апреля Чехия заявила об ограничении числа российских дипломатов в Праге. Москва ответила зеркально. 

новости высылка дипломатов Литва Чехия Прибалтика посольство России
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