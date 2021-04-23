Посольство России в Литве назвало немотивированной высылку дипломатов

Посольство России в Литве (Фото: RusEmbassyLithuania / Facebook)

Решение МИД Литвы об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата является немотивированным, заявили РБК в посольстве России в Литве.

«Посольство негативно оценивает это решение, так как оно идет вразрез с заявлениями некоторых литовских политиков о развитии сотрудничества. Это решение немотивированное, так как нет доказательств фактов о причастности высылаемых людей к противоправной деятельности в Литве», — сказали в посольстве.

В дипломатическом представительстве отметили, что получили уведомление о высылке дипломатов. Сотрудники должны будут покинуть Литву в течение семи дней.

Ранее в знак солидарности с Чехией Литва приняла решение о высылке сотрудников российского посольства в республике. Об аналогичных мерах объявили Латвия и Эстония: страны вышлют по одному дипломату.

Чешские власти 17 апреля объявили, что подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В результате одного из взрывов погибли два человека. 22 апреля Чехия заявила об ограничении числа российских дипломатов в Праге. Москва ответила зеркально.