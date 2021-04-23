В Москве ограничат движение по МЦД-2 между «Курской» и «Дмитровской»

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Движение поездов по Второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) между станциями «Курская» и «Дмитровская» будет ограничено днем с 26 по 30 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

«C 26 по 30 апреля в интервале с 11:00 до 15:00 будет ограничено движение на центральном участке второго диаметра — между «Курской» и «Дмитровской», — говорится в сообщении.

Последний перед перерывом поезд от Курского вокзала в сторону Нахабино поедет в 11:14, от станции «Дмитровской» в сторону Подольска — в 11:58.

После 15:00 поезда будут ездить в обычном режиме.

Изменения в расписании поездов вызвано реконструкцией железнодорожных путей на отрезке Каланчевская — Курская. Этот участок проходит в центре Москвы, его развитие «необходимо сразу для двух диаметров — МЦД-2 и перспективного МЦД-4», поясняет мэрия.