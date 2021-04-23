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Общество ,  
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Онищенко оценил влияние продления майских праздников на ситуацию с COVID

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в мегаполисах, поскольку россияне будут проводить время на своих дачных участках. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Для больших городов это, конечно, будет хорошо. Потому что [таков] уклад [жителей] городов: когда у них появляются суббота и воскресенье, они моментально уезжают за город», — сказал Онищенко. По его словам, поездка на дачу на майские праздники сейчас будет полезна.

Майские праздники после объявления Путина. Календарь
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По мнению Онищенко, поездка за город также снизит нагрузку на общественный транспорт. Особенно он отметил Москву и Санкт-Петербург, поскольку именно эти города-мегаполисы делают погоду в ситуации с заболеваемостью. «Что касается периферии — там жизнь мало как изменится», — считает Онищенко.

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Решение увеличить число нерабочих дней с 1 по 10 мая президент России Владимир Путин принял после обращения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, это поможет стабильному прогнозу по количеству заболевших, поскольку ситуация с COVID-19 может осложниться. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что локдаун объявлен не будет.

Геннадий Онищенко майские праздники
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