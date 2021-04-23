Минтруд сообщил, когда даст комментарии по длинным майским выходным
Министерство труда даст комментарии по нерабочим дням между майскими праздниками только после публикации соответствующего президентского указа. Об этом представитель Минтруда заявил РБК.
Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
По словам главы ведомства Анна Поповой, в условиях распространения коронавирусной инфекции существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. Увеличение числа выходных дней позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, считает Попова.
Изначально в стране выходными днями были объявлены 3 и 10 мая, поскольку 1 и 9 мая выпадали на понедельник. Теперь нерабочими также станут с 4 по 7 мая.