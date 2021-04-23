Минтруд сообщил, когда даст комментарии по длинным майским выходным

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерство труда даст комментарии по нерабочим дням между майскими праздниками только после публикации соответствующего президентского указа. Об этом представитель Минтруда заявил РБК.

Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

По словам главы ведомства Анна Поповой, в условиях распространения коронавирусной инфекции существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. Увеличение числа выходных дней позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, считает Попова.

Изначально в стране выходными днями были объявлены 3 и 10 мая, поскольку 1 и 9 мая выпадали на понедельник. Теперь нерабочими также станут с 4 по 7 мая.