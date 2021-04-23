В Москве задержали троих полицейских по делу о взятке

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело против начальника следственного отдела московского ОМВД по району Солнцево, а также его заместителя и участкового этого отдела, сообщается на сайте управления.

По версии следствия, в апреле этого года фигуранты дела пытались получить взятку от потерпевшего в размере 12 млн руб. «За указанную сумму фигуранты обещали принять определенные процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий», — сообщили в ведомстве.

Действия фигурантов дела «были установлены и пресечены» при совместной работе ФСБ, СКР и МВД. В ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения, говорится в сообщении СК.

Сотрудников полиции задержали при передаче денег. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки организованной группой, совершенное в особо крупном размере).

Наказание по этой части статьи предусматривает штраф в размере 3-5 млн руб. или в размере заработной платы или дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Также штраф может составлять от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, а осужденный может лишиться права занимать определенные должности на срок до 15 лет. В случае избрания в качестве наказания реального срока лишения свободы подозреваемому может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.