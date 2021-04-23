Бывший член ЦК КПСС обвинил Украину в развале СССР

Часть вины за окончательный развал Советского союза лежит на руководстве Украинской СССР. Об этом заявил первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1986-1990 годах, член ЦК КПСС с 1988 по 1990-й Виктор Мироненко, передает «Лента.ру».

«Вина лежит и на тогдашнем украинском руководстве — точнее, персонально на Леониде Кравчуке (первый президент Украины — РБК). <...> Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено», — заявил он.

Мироненко отметил, что Кравчук в 1991 году перед путчем ГКЧП отказался подписать соглашение о создании Союза Советских Суверенных Республик, который должен был стать обновленной версией СССР. По мнению Мироненко, новый Союз был невозможен без участия Украины. «Россия с Украиной — это империя, глобальная сила. А Россия без Украины — это региональное государство», — добавил он.