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Политика ,  
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Бывший член ЦК КПСС обвинил Украину в развале СССР

Часть вины за окончательный развал Советского союза лежит на руководстве Украинской СССР. Об этом заявил первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1986-1990 годах, член ЦК КПСС с 1988 по 1990-й Виктор Мироненко, передает «Лента.ру».

«Вина лежит и на тогдашнем украинском руководстве — точнее, персонально на Леониде Кравчуке (первый президент Украины — РБК). <...> Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено», — заявил он.

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Мироненко отметил, что Кравчук в 1991 году перед путчем ГКЧП отказался подписать соглашение о создании Союза Советских Суверенных Республик, который должен был стать обновленной версией СССР. По мнению Мироненко, новый Союз был невозможен без участия Украины. «Россия с Украиной — это империя, глобальная сила. А Россия без Украины — это региональное государство», — добавил он.

Мироненко указал, что вина за утрату шанса обновить и сохранить СССР лежит на тогдашнем советском руководстве, в частности на Борисе Ельцине, первом президенте России.

Ранее Кравчук сам заявлял, что Украина была той страной, что «развалила» Советский союз. По мнению первого президента Украины, Беловежское соглашение о распаде СССР не было бы подписано, если бы на Украине 1 декабря 1991 года не прошел референдум о независимости.

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