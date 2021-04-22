Премии «Золотая маска» вручили первым лауреатам

Объявление лауреатов во всех видах театрального искусства (драма, опера, мюзикл, оперетта, балет, современный танец, кукольный спектакль) завершает конкурсную программу XXVII фестиваля «Золотая маска».

Номинанты премии «Золотая маска — 2021» определены экспертными советами из числа премьер, выпущенных с 1 августа 2019-го по 31 июля 2020 года. Всего на фестивале были представлены 56 спектаклей из 25 российских городов и объявлены 189 частных номинаций.

В жюри «Золотой маски — 2021» вошли актриса и худрук Театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук Центра им. Мейерхольда Дмитрий Волкострелов, режиссер Иван Поповски, режиссер, худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев и другие деятели театральной сферы. Председатель жюри — театральный критик Алена Карась.