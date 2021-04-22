Премии «Золотая маска» вручили первым лауреатам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 76,42 (-0,4) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 92,04 (-0,25) Инвестиции, 12:52
МИД заявил о «страшном сне» для Чехии в ответ на высылку дипломатов Политика, 22:06 ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» Спорт, 21:59 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 21:58 МИД назвал высылку дипломатов из Словакии псевдосолидарностью с Чехией Политика, 21:48 В НАТО назвали своевременным решение Шойгу завершить маневры в Крыму Политика, 21:24 «Барселона» отказалась выходить из футбольной Суперлиги Спорт, 21:22 Россиянка Оршуш стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе Спорт, 20:56 Премии «Золотая маска» вручили первым лауреатам Общество, 20:54 Как прошла церемония открытия ММКФ-2021. Фоторепортаж Общество, 20:53  СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ» за шпионаж Политика, 20:53 Два человека погибли в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге Общество, 20:51 Хоккейное «Динамо» продлило контракт с 41-летним чемпионом мира Спорт, 20:39 Чехия объявила о масштабной высылке российских дипломатов Политика, 20:34 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 20:32
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,55 -1,38% EUR/RUB ₽90,72 -1,58% EUR/USD $1,2 -0,22%
Общество ,  
0 

Премии «Золотая маска» вручили первым лауреатам

Фото: Фестиваль «Золотая маска» / Vk
Фото: Фестиваль «Золотая маска» / Vk

Церемония вручения российской театральной премии «Золотая маска», которая проходит в четверг в концертном зале «Зарядье», началась с объявления лауреатов в музыкальных номинациях.

Лучшим спектаклем в жанре «оперетта/мюзикл» жюри назвало работу Новосибирского музыкального театра «Фома». Лучшими исполнителями стали Мария Евтеева, сыгравшая роль Маши в «Капитанской дочке» (Алтайский музыкальный театр, Барнаул), и Александр Крюков — Фома из спектакля в Новосибирске.

Дважды лауреатом стала оперетта «Сильва» Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге — в номинациях «лучший режиссер» (Дмитрий Белов) и «лучший дирижер» (Дмитрий Волосников).

Лучшими в балете и современном танце жюри признало Оксану Кардаш («Дон Кихот», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко) и Артемия Белякова (граф Альберт, «Жизель», Большой театр).

В жанре оперы триумфатором стал спектакль Большого театра «Садко», победивший в номинациях «лучшая женская роль» (Екатерина Семенчук), «лучшая мужская роль» (Нажмиддин Мавлянов), «лучший режиссер» (Дмитрий Черняков) и «лучший спектакль».

Объявление лауреатов во всех видах театрального искусства (драма, опера, мюзикл, оперетта, балет, современный танец, кукольный спектакль) завершает конкурсную программу XXVII фестиваля «Золотая маска».

Номинанты премии «Золотая маска — 2021» определены экспертными советами из числа премьер, выпущенных с 1 августа 2019-го по 31 июля 2020 года. Всего на фестивале были представлены 56 спектаклей из 25 российских городов и объявлены 189 частных номинаций.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать

В жюри «Золотой маски — 2021» вошли актриса и худрук Театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук Центра им. Мейерхольда Дмитрий Волкострелов, режиссер Иван Поповски, режиссер, худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев и другие деятели театральной сферы. Председатель жюри — театральный критик Алена Карась.

театр балет опера «Золотая маска»
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,55 -1,38% EUR/RUB ₽90,72 -1,58% EUR/USD $1,2 -0,22%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter