Премии «Золотая маска» вручили первым лауреатам
Церемония вручения российской театральной премии «Золотая маска», которая проходит в четверг в концертном зале «Зарядье», началась с объявления лауреатов в музыкальных номинациях.
Лучшим спектаклем в жанре «оперетта/мюзикл» жюри назвало работу Новосибирского музыкального театра «Фома». Лучшими исполнителями стали Мария Евтеева, сыгравшая роль Маши в «Капитанской дочке» (Алтайский музыкальный театр, Барнаул), и Александр Крюков — Фома из спектакля в Новосибирске.
Дважды лауреатом стала оперетта «Сильва» Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге — в номинациях «лучший режиссер» (Дмитрий Белов) и «лучший дирижер» (Дмитрий Волосников).
Лучшими в балете и современном танце жюри признало Оксану Кардаш («Дон Кихот», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко) и Артемия Белякова (граф Альберт, «Жизель», Большой театр).
В жанре оперы триумфатором стал спектакль Большого театра «Садко», победивший в номинациях «лучшая женская роль» (Екатерина Семенчук), «лучшая мужская роль» (Нажмиддин Мавлянов), «лучший режиссер» (Дмитрий Черняков) и «лучший спектакль».