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Пандемия коронавируса ,  
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Таиланд сообщил о принятом Россией предложении по поставкам «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия приняла запрос Таиланда о поставке в эту страну вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба правительства Таиланда.

«Премьер-министру сообщили, что Министерство иностранных дел получило ответ от России о том, что президент Владимир Путин готов поддержать правительство Таиланда в этом вопросе», — говорится в сообщении.

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Фото:Павел Михеев / Reuters

В пресс-службе отметили, что такое решение Россия обосновала хорошими отношениями с правительством Таиланда.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что до конца 2021 года «Спутником V» привьются «сотни миллионов людей» по всему миру. По его данным, в настоящее время российская вакцина уже выпускается в Индии, Китае и Корее. Он добавил, что уже сейчас заключены соглашения с 20 производителями из десяти стран.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Н. Ф. Гамалеи. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

коронавирус Тайланд вакцина Спутник V
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