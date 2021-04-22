Таиланд сообщил о принятом Россией предложении по поставкам «Спутника V»

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Россия приняла запрос Таиланда о поставке в эту страну вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба правительства Таиланда.

«Премьер-министру сообщили, что Министерство иностранных дел получило ответ от России о том, что президент Владимир Путин готов поддержать правительство Таиланда в этом вопросе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такое решение Россия обосновала хорошими отношениями с правительством Таиланда.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что до конца 2021 года «Спутником V» привьются «сотни миллионов людей» по всему миру. По его данным, в настоящее время российская вакцина уже выпускается в Индии, Китае и Корее. Он добавил, что уже сейчас заключены соглашения с 20 производителями из десяти стран.