В Забайкалье завели дело на главу Сретенска

В Забайкальском крае следователи на двое суток задержали главу городского поселения Сретенское, центром которого является Сретенск, Сергея Тонких по подозрению в превышении (ст. 286 УК) должностных полномочий и злоупотреблении (ст. 285) ими . Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы городского поселения «Сретенское», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. В администрации города прошли обыски, была изъята документация. Через двое суток суд должен решить вопрос о мере пресечения Тонких.

По данным следствия, в 2019 году администрация города заключила контракт на ремонт дороги. Сумма договора составила 2,4 млн руб.