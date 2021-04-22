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В Забайкалье завели дело на главу Сретенска

В Забайкальском крае следователи на двое суток задержали главу городского поселения Сретенское, центром которого является Сретенск, Сергея Тонких по подозрению в превышении (ст. 286 УК) должностных полномочий и злоупотреблении (ст. 285) ими . Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы городского поселения «Сретенское», — говорится в сообщении.

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Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. В администрации города прошли обыски, была изъята документация. Через двое суток суд должен решить вопрос о мере пресечения Тонких.

По данным следствия, в 2019 году администрация города заключила контракт на ремонт дороги. Сумма договора составила 2,4 млн руб.

В СКР полагают, что подрядчик не выполнил работы на сумму примерно 600 тыс. руб. По мнению следователей, Тонких знал об этом, но тем не менее подписал документы о приеме работ. В результате подрядчик получил всю сумму по договору.

Также Тонких превысил полномочия, разрешив подрядчику использовать гравий из месторождения, хотя разрешение на это может дать только краевой министр, полагают следователи.

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В декабре прошлого года следователи задержали главврача краевой клинической больницы Забайкальского края Виктора Шальнева. Ему вменяют получение более 13 млн руб. взятки от руководителя коммерческой организации. По версии следствия, в обмен Шальнев заключил с компанией договоры на поставку медицинского оборудования.

задержание Забайкальский край злоупотребление полномочиями превышение полномочий
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