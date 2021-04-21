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В Кремле заявили о бесперспективности ультиматумов по отношению к Москве

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России дипломатов.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Москва рассматривать требование, озвученное министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Глава чешского МИДа заявил, что Россия должна до 12:00 четверга, 22 апреля, разрешить возвращение всех высланных дипломатов в посольство Чехии в Москве. В таком случае Чехия сравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве.

Чехия поставила России ультиматум
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Якуб Кулганек

Ранее власти Чехии заподозрили спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага решила выслать из страны 18 российских дипломатов.

Россия опровергла обвинения и в качестве ответной меры выслала 20 чешских дипломатических сотрудников.

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Кулганек заявил, что высылка российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, а Россия ответила непропорционально. Накануне в Праге сообщали, что работа посольства в Москве фактически парализована, поскольку там осталось всего пять человек.

Дмитрий Песков Чехия высылка дипломатов
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