В Кремле заявили о бесперспективности ультиматумов по отношению к Москве

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России дипломатов.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Москва рассматривать требование, озвученное министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Глава чешского МИДа заявил, что Россия должна до 12:00 четверга, 22 апреля, разрешить возвращение всех высланных дипломатов в посольство Чехии в Москве. В таком случае Чехия сравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве.