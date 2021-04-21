Власти запретили первомайское шествие в Петербурге из-за пандемии

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Действующие эпидемиологические ограничения не позволяют согласовать проведение шествий, приуроченных к 1 мая. Об этом РБК рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

«В соответствии с пунктом 2.1.3. постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по 15 мая запрещено проведение публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Заявку на проведение первомайского шествия подавало отделение КПРФ. Еще одна заявка поступила от «Открытой России», «Объединенных демократов», партии «Яблоко» и движения «Красивый Петербург».

В 2020 году первомайское шествие не проводилось из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее об отмене шествий и демонстраций 1 Мая объявили в Свердловской и Воронежской областях. Массовые мероприятия отменили из-за обострения ситуации с COVID-19.