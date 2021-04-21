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Доходы власти ,  
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Песков объяснил разницу своих доходов с доходами Путина

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заработал за прошлый год больше российского лидера Владимира Путина благодаря банковским вкладам и отданным в управление компаниям средствам. Об этом Песков рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

Песков отметил, что многие, а не только он, за прошедший год заработали больше, чем Путин. Пресс-секретарь добавил, что госслужащим по-разному начисляется зарплата.

«У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты, есть денежные средства, которые в управлении находятся», — пояснил он.

При этом пресс-секретарь пояснил, что госслужащие достаточно сильно ограничены в покупке акций и облигаций. Так, по закону они не имеют права покупать иностранные акции и облигации, при этом «очень много российских компаний, акции которых у нас очень популярны, по сути являются иностранными», отметил Песков.

«Но все равно как-то теми деньгами, которые есть, мы пытаемся отдавать их разным компаниям в управление, что не запрещено законом. И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются», — отметил он.

Путин заработал за год почти 10 млн руб.
Политика
Владимир Путин

Путин задекларировал за 2020 год доход в 9,99 млн руб. Песков же, согласно декларации, заработал больше 12,5 млн руб.

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Помимо пресс-секретаря президента больше Путина за год заработали в том числе секретарь Совбеза Николай Патрушев (задекларировал более 34,6 млн), первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (более 30 млн руб.), бывший премьер, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев (более 18 млн руб.), премьер-министр Михаил Мишустин (19,8 млн руб.).

Наибольший личный доход по итогам 2020 года среди членов правительства (как и годом ранее) задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. За год министр заработал более 740 млн руб.

Дмитрий Песков Владимир Путин доходы
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