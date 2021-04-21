Песков объяснил разницу своих доходов с доходами Путина

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заработал за прошлый год больше российского лидера Владимира Путина благодаря банковским вкладам и отданным в управление компаниям средствам. Об этом Песков рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

Песков отметил, что многие, а не только он, за прошедший год заработали больше, чем Путин. Пресс-секретарь добавил, что госслужащим по-разному начисляется зарплата.

«У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты, есть денежные средства, которые в управлении находятся», — пояснил он.

При этом пресс-секретарь пояснил, что госслужащие достаточно сильно ограничены в покупке акций и облигаций. Так, по закону они не имеют права покупать иностранные акции и облигации, при этом «очень много российских компаний, акции которых у нас очень популярны, по сути являются иностранными», отметил Песков.

«Но все равно как-то теми деньгами, которые есть, мы пытаемся отдавать их разным компаниям в управление, что не запрещено законом. И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются», — отметил он.