Путин поручил после пандемии выдавать иностранцам визы за 4 дня

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

После открытия границ по окончании пандемии коронавируса иностранные туристы должны иметь возможность получить электронные визы в Россию за четыре дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», — подчеркнул он.

Путин добавил, что правительство обязательно снимет действующие ограничения, когда это позволит эпидемиологическая ситуация, и в страну вновь смогут поехать миллионы туристов со всего мира.

По его словам, в России будут развиваться такие проекты в сфере туризма как горнолыжный курорт Шерегеш, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. Также будут на качественно новом уровне обустроены и расширены маршруты Золотого кольца.