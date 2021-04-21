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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Путин заявил о необходимости принципа «загрязнитель платит» в экологии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России бизнес должен оплачивать ущерб, который своими действиями наносит окружающей природе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Такой подход, очень простой. Как он звучит? «Получил прибыль за счет природы — убери за собой». <...> Принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла», — сказал он.

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Путин также попросил ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников за ликвидацию накопленного вреда, в том числе за рекультивацию промплощадок, и уже в этом году запустить механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию упаковки.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ноябре 2020 года сообщила Путину, что власти готовят изменения в законодательстве, которые не позволят бизнесу в будущем уходить от выплаты компенсаций за ущерб окружающей среде. «Мы исходили из необходимости закрыть лазейку собственникам промышленных предприятий, позволяющую бросать такие предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации», — отметила она.

природа бизнес экология Владимир Путин
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