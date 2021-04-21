Путин потребовал через 3 года предоставлять большинство госуслуг онлайн

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Через три года большинство услуг россиянам должно предоставляться дистанционно. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию. Трансляцию ведет РБК.

«Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту <...> жизненной ситуации», — сказал он.

По словам Путина, через три года россияне должны получить возможность использовать абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг дистанционно.

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