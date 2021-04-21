В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве на подземной парковке

Видео: МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве мужчины на подземной парковке в Красносельском районе города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемых, граждан 1983 и 1992 года рождения, задержали на Архивной улице в Петербурге и в поселке Мурино Ленинградской области. Один из них ранее уже был осужден за угрозу убийством.

Убийство, о котором идет речь, произошло ночью 1 апреля. На улице Адмирала Черокова злоумышленники избили женщину 1989 года рождения, открыли дверь квартиры ее ключом, после чего похитили оттуда 500 тыс. руб., трое наручных мужских часов и мобильный телефон iPhone 12. Позже потерпевшая смогла позвонить в полицию и сообщить о случившемся.

Полицейские осмотрели подземную парковку у дома и обнаружили труп владельца квартиры, 1983 года рождения, «с видимыми телесными повреждениями»; его руки были связаны, а голова обмотана скотчем.