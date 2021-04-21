Южная Корея поставила рекорд по экспорту кимчи на фоне COVID-19

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Экспорт традиционного корейского гарнира из ферментированной капусты, соли и острого перца, который повышает иммунитет организма к COVID-19, достиг максимума в начале 2021 года. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные корейской таможенной службы.

Как пишет агентство Yonhap, поставки корейского кимчи с января по март составили $46,57 млн. Этот показатель оказался на 54,3% больше, чем в прошлом году, когда экспорт за первый квартал составил $38,51 млн.

«Это самый большой квартальный показатель за всю историю и побивает предыдущий годовой рекорд в размере $42,08 млн», — сообщает агентство.

За три месяца за границу было вывезено 11,181 тыс. т кимчи. В Японию поставки выросли на 68% в годовом исчислении, до $24,72 млн, в США — на 80,6%, до $8,46 млн, в Гонконг — на 50,3%, до $2,34 млн.

Рост экспорта корейского кимчи эксперты связывают с распространением ферментированных продуктов, которые могут повышать иммунитет во время вспышки COVID-19.