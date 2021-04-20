После гибели президента Чада военные закрыли границы страны

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В Республике Чад в Центральной Африке военные, которые пришли к власти после гибели президента, закрыли границы, сообщает France 24.

Армия также объявила о введении комендантского часа.

Ранее стало известно, что президент Чада Идрисс Деби погиб из-за ран, полученных в бою с повстанцами. Он руководил страной с 1990 года и перед смертью был избран на шестой срок. После гибели Деби правительство и парламент Чада были распущены. Ближайшие 18 месяцев страной будет управлять военный совет.

Как отмечает France 24, его возглавил один из сыновей покойного президента, 37-летний генерал, командующий президентской гвардией Махамат Идрисс Деби Итно.