Cоюз журналистов не поддержал QR-коды для освещающих митинги журналистов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Союз журналистов не предлагал обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах, носить нагрудные знаки или коды. Об этом говорится на сайте Союза журналистов России.

«Журналисты в соответствии с законами России имеют право работать на любых митингах только с редакционным удостоверением без всяких дополнительных знаков и признаков — на свой страх и риск», — отметила организация.

В СЖР указали, что вносить журналистов в реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги «само по себе абсурдно».

Пользоваться ими, как и другими опознавательными знаками, корреспонденты «могут при необходимости и желании». Союз добавил, что в некоторых регионы требования по теме дополнительной защиты журналистов уже «поторопились внести в список обязательных».