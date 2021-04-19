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Политика ,  
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Cоюз журналистов не поддержал QR-коды для освещающих митинги журналистов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Союз журналистов не предлагал обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах, носить нагрудные знаки или коды. Об этом говорится на сайте Союза журналистов России.

«Журналисты в соответствии с законами России имеют право работать на любых митингах только с редакционным удостоверением без всяких дополнительных знаков и признаков — на свой страх и риск», — отметила организация.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

В СЖР указали, что вносить журналистов в реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги «само по себе абсурдно».

Пользоваться ими, как и другими опознавательными знаками, корреспонденты «могут при необходимости и желании». Союз добавил, что в некоторых регионы требования по теме дополнительной защиты журналистов уже «поторопились внести в список обязательных».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о пилотном проекте Совета по правам человека (СПЧ) по созданию в отдельных регионах реестров журналистов, работающих на протестах. Корреспонденты должны будут отмечаться в нем и носить дополнительно к желтым жилетам и бейджам специальный QR-код, который во время митингов смогут проверить силовики.

По мнению авторов инициативы, это повысит безопасность работников СМИ на протестах. Отсутствие в реестре не будет означать для журналиста запрет на освещение политических акций, однако, как указано в тексте проекта, в этом случае представитель СМИ «должен понимать, что его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге».

По данным источника «Коммерсанта», проект предложений уже рассылается полпредам президента и готовится к передаче в МВД для внедрения в пилотных регионах, одним из которых, скорее всего, станет Санкт-Петербург.

митинги СМИ Союз журналистов России
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