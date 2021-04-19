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Экономика ,  
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Минфин сообщил детали проекта о передаче доходов с акцизов на бензин

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Подготовленный Минфином законопроект, который откладывает процесс полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, не приведет к увеличению цен на автомобильное топливо. Об этом ведомство сообщило РБК.

«Законопроект не предполагает увеличения акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России, и, следовательно, не приведет к увеличению цены автомобильного топлива», — указали в Минфине. В ведомстве добавили, что законопроект предполагает сохранение нормативов зачисления налоговых доходов бюджета от акцизов на нефтепродукты, направляемых в федеральный бюджет и бюджеты субъектов России, в 2022–2024 годах на уровне 2021 года.

Как отметили в министерстве, с 2025 года уровень норматива зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов России будут поэтапно доводить до 100%. Это должно произойти к 2030 году.

«Средства, поступившие в федеральный бюджет от изменения нормативов, будут направлены бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение наиболее приоритетных мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — указали в Минфине.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее «Известия» писали, что Минфин подготовил проект закона, который предусматривает, что субъекты будут получать доходы с акцизов на бензин, дизтопливо и моторные мосла в полном объеме только к 2030 году. Законопроект предусматривает, что доходы с акцизов будут передаваться регионам поэтапно начиная с 2025 года. Регионы должны были начать получать эти средства в 2024 году.

Все это время доля поступающих средств в федеральный бюджет будет сокращаться. В 2025 году эта цифра составит 21,1% доходов и уже к 2029-му — 5,1%, отмечало издание. В 2030 году эти поступления полностью передадут в ведение регионов.

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Сейчас в федеральный бюджет поступает 25,1% доходов от акцизов, а 74,9% идут в бюджеты регионов.

Начиная с 2016 года часть доходов от акцизов на топливо в регионах идет на строительство транспортной инфраструктуры: дорог, мостов и т.д. В январе президент Владимир Путин заявил, что деньги, которые предназначены на эти цели, могут передать регионам в более поздний срок, но при учете мнения самих субъектов.

акциз на топливо законопроект Минфин
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