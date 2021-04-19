Минфин сообщил детали проекта о передаче доходов с акцизов на бензин

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Подготовленный Минфином законопроект, который откладывает процесс полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, не приведет к увеличению цен на автомобильное топливо. Об этом ведомство сообщило РБК.

«Законопроект не предполагает увеличения акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России, и, следовательно, не приведет к увеличению цены автомобильного топлива», — указали в Минфине. В ведомстве добавили, что законопроект предполагает сохранение нормативов зачисления налоговых доходов бюджета от акцизов на нефтепродукты, направляемых в федеральный бюджет и бюджеты субъектов России, в 2022–2024 годах на уровне 2021 года.

Как отметили в министерстве, с 2025 года уровень норматива зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов России будут поэтапно доводить до 100%. Это должно произойти к 2030 году.

«Средства, поступившие в федеральный бюджет от изменения нормативов, будут направлены бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение наиболее приоритетных мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — указали в Минфине.