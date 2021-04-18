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МИД связал заявления Праги с попытками «перекрыть данные» по Белоруссии

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press)

Обвинения Чехии в адрес России нужны для отвлечения внимания от готовившегося переворота в Белоруссии. Об этом заявила специальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова, отвечая на вопрос о том, по какой причине совпали новости о готовящемся перевороте и заявления Праги о высылке российских дипломатов, заявила, что в западном информационном пространстве «надо было как-то перекрыть сообщения российской и белорусской стороны».

Накануне в Москве силами ФСБ задержали Юрия Зенковича и Александра Федута, которых обвиняют в попытке государственного переворота в Белоруссии. В операции принимало участие белорусское КГБ. По версии ФСБ, задержанные планировали военный переворот в Белоруссии «по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко».

Накануне власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. В Праге считают, что среди них есть сотрудники СВР. В МИД России пообещали ответить на этот шаг. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что к сложившейся ситуации могут быть причастны власти США.

Мария Захарова Чехия Белоруссия МИД Россия
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