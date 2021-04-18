Полиция Праги задержала обливших кетчупом забор посольства России

Посольство Российской Федерации в Праге (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

В Праге правоохранители задержали семерых человек, которые, предположительно, облили кетчупом забор российского посольства, передает издание Novinky со ссылкой на сообщение пресс-секретаря столичной полиции Яна Данека.

«На месте мы выявили семь человек, подозреваемых в неправомерном поведении в отношении собственности», — сообщил Данек. По его словам, всех семерых доставили в местное отделение полиции.

РБК направил запрос в посольство России в Чехии.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы. По словам чешского премьер-министра, дипломаты были причастны к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Тогда погибли два человека.