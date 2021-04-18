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Полиция Праги задержала обливших кетчупом забор посольства России

Посольство Российской Федерации в Праге
Посольство Российской Федерации в Праге (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

В Праге правоохранители задержали семерых человек, которые, предположительно, облили кетчупом забор российского посольства, передает издание Novinky со ссылкой на сообщение пресс-секретаря столичной полиции Яна Данека.

«На месте мы выявили семь человек, подозреваемых в неправомерном поведении в отношении собственности», — сообщил Данек. По его словам, всех семерых доставили в местное отделение полиции.

РБК направил запрос в посольство России в Чехии.

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17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы. По словам чешского премьер-министра, дипломаты были причастны к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Тогда погибли два человека.

Вопрос об этом инциденте глава чешского МИДа Ян Гамачек намерен обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет 19 апреля.

18 апреля перед российским посольством прошла акция. В ходе протестующие облили забор дипучреждения кетчупом. Активисты указали, что кетчуп символизирует «пролитую кровь, которая находится на руках у российского режима и его представителей в Чехии». Кроме того, участники митинга выступили против закупки у России вакцин от коронавируса и строительства атомной электростанции в стране. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Чехия Посольство России кетчуп полиция
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