Полиция Праги задержала обливших кетчупом забор посольства России
В Праге правоохранители задержали семерых человек, которые, предположительно, облили кетчупом забор российского посольства, передает издание Novinky со ссылкой на сообщение пресс-секретаря столичной полиции Яна Данека.
«На месте мы выявили семь человек, подозреваемых в неправомерном поведении в отношении собственности», — сообщил Данек. По его словам, всех семерых доставили в местное отделение полиции.
РБК направил запрос в посольство России в Чехии.
17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы. По словам чешского премьер-министра, дипломаты были причастны к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Тогда погибли два человека.