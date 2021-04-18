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Бизнес ,  
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Исполнительный директор GameStop продал акции компании почти на $12 млн

Исполнительный директор компании GameStop Corp. Джордж Шерман продал акции предприятия на сумму $11.9 млн, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение члена совета директоров компании Райана Коэна.

Шерману пришлось расстаться с 76 097 акциями по цене $156.44 за штуку.

GameStop — компания, занимающаяся продажей дисков с играми, фильмами и других товаров в обычных магазинах. Из-за перехода рынка такой продукции в онлайн, продажи предприятия из года в год падали. Стоимость акций тоже снижалась: с 2015-го по 2020-й фирма потеряла почти 90% рыночной стоимости.

GameStop решила продать 3,5 млн акций. Котировки упали на 13%
Инвестиции
Фото:Getty Images

В январе произошел беспрецедентный взлет акций компании на несколько сотен процентов. Причиной стал флешмоб, устроенный на социальном новостном сайте Reddit.

Тогда один из пользователей выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, который открывал короткие позиции по акциям GameStop. Другие пользователи, чтобы «наказать» хедж-фон начали массово скупать акции компании.

Из-за этого убытки начали получать шортселлеры. В феврале американские власти начали проверку из-за взлета котировок акций GameStop, заподозрив манипуляции на рынке.

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В апреле Reuters со ссылкой на источники сообщал, что GameStop приступила к поискам нового исполнительного директора, вместо Шермана. Решение об этом было принято после того, как в совет директоров компании пришел сооснователь и бывший исполнительный директор сети Chewy Райан Коэн. Он планирует провести преобразования на предприятии, превратив его в «Amazon видеоигр».

продажа акций игры компания
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