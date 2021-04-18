Исполнительный директор GameStop продал акции компании почти на $12 млн

Исполнительный директор компании GameStop Corp. Джордж Шерман продал акции предприятия на сумму $11.9 млн, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение члена совета директоров компании Райана Коэна.

Шерману пришлось расстаться с 76 097 акциями по цене $156.44 за штуку.

GameStop — компания, занимающаяся продажей дисков с играми, фильмами и других товаров в обычных магазинах. Из-за перехода рынка такой продукции в онлайн, продажи предприятия из года в год падали. Стоимость акций тоже снижалась: с 2015-го по 2020-й фирма потеряла почти 90% рыночной стоимости.

В январе произошел беспрецедентный взлет акций компании на несколько сотен процентов. Причиной стал флешмоб, устроенный на социальном новостном сайте Reddit.