Twitter сообщил о проблемах при загрузке сообщений

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В социальной сети Twitter сообщили о проблемах при загрузке твитов. Соответствующая публикация размещена в официальном аккаунте.

«Твиты могут не загружаться для некоторых из вас. Мы работаем над решением проблемы», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала Downdetector.ru, пик жалоб был зафиксирован в 5:16 мск — 490, они продолжали поступать и после этого. Большинство (90%) из них связаны с проблемами доступа к сайту.

В начале апреля о сбоях сообщали пользователи Instagram и Facebook. О сбоях в Facebook сообщил 1481 пользователь. На работу сайта жаловались 87%, о проблеме со входом заявили 12%. О сбоях в Instagram сообщили 10 133 пользователя. У 58% была проблема с загрузкой, у 29% — со входом, еще у 12% — с работой сайта. О проблемах с работой сервисов сообщали пользователи из Германии, США, Испании, Италии, Австрии и других стран.