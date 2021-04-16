В банке «Нейва» объяснили причину отзыва лицензии

Константин Левушкин (в центре) у входа в офис банка «Нейва» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Причина отзыва лицензии екатеринбургского банка «Нейва» Центробанком — валютообменные операции. Об этом заявил It’s My City председатель правления банка Константин Левушкин.

«В текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочуяли эту смену регулятора», — заявил Левушкин.

Он сообщил, что Центробанк отозвал лицензию «без объяснения причин». «Мы действительно торговали валютой в больших объемах, и все эти годы это было обычной деятельностью, на которой все наши клиенты зарабатывали деньги и получали нужную валюту», — добавил Левушкин.

Лицензию у банка отозвали 16 апреля. Как пояснили в ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также требования законодательства в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма.