СК потребовал ареста замглавы департамента экономики и развития Москвы

Леонид Кострома (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Следствие потребовало заключить под стражу замглавы департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Ранее стало известно о задержании Костромы в центре Москвы по подозрению в получении взятки. Источник РЕН ТВ утверждал, что операция по задержанию чиновника прошла на Новом Арбате.

Источник телеканала передал, что Кострома обещал «оформить» связанный с благоустройством контракт для главы отдела Городского агентства по управлению инвестициями Москвы за 3 млн руб. По данным источника «Известий», размер взятки составил более 4 млн руб.

Мэр столицы Сергей Собянин назначил Кострому замглавы департамента экономики и развития Москвы в июле 2020 года. Он занимался вопросами социально-экономического развития города.