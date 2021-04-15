Госсекретарь США после новых санкций заявил о сотрудничестве с Москвой

Энтони Блинкен (Фото: Graeme Jennings / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему намерены искать возможности для сотрудничества с Москвой. Его слова приводятся на сайте Госдепа.

«Мы будем жестко реагировать на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам и партнерам. Там, где это возможно, Соединенные Штаты также будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США», — отметил Блинкен.

Госсекретарь заявил также, что Госдеп предпринимает шаги по укреплению партнерских отношений в области кибербезопасности на международном уровне. Эта работа ведется, в том числе путем проведения нового учебного курса с партнерами США в сфере кибербезопасности.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщила пресс-служба Белого дома. Введение новых ограничений объяснили стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».