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Первые 100 дней Байдена ,  
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Госсекретарь США после новых санкций заявил о сотрудничестве с Москвой

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Graeme Jennings / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему намерены искать возможности для сотрудничества с Москвой. Его слова приводятся на сайте Госдепа.

«Мы будем жестко реагировать на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам и партнерам. Там, где это возможно, Соединенные Штаты также будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США», — отметил Блинкен.

Госсекретарь заявил также, что Госдеп предпринимает шаги по укреплению партнерских отношений в области кибербезопасности на международном уровне. Эта работа ведется, в том числе путем проведения нового учебного курса с партнерами США в сфере кибербезопасности.

Новые санкции США. Спецэфир телеканала РБК
Политика

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщила пресс-служба Белого дома. Введение новых ограничений объяснили стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

В соответствии с указом Байдена, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды. Кроме того, в случае необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены, отметили в Белом доме.

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Кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов. Они должны покинуть дипломатическую миссию в Вашингтоне, округ Колумбия. У них на это есть 30 дней.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст отпор на действия Вашингтона. «Ответ на санкции будет неотвратимым», — заявила представитель МИД.

санкции США Энтони Блинкен госсекретарь
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