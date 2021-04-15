В Крыму назвали пустословием заявления Киева о планах по ядерному оружию

Юрий Гемпель (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Заявления Украины о возможном размещении ядерного оружия в Крыму являются пустословием. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его слова передает «РИА Новости».

«Подобных голословных заявлений со стороны украинских политиков и государственных чиновников достаточно много звучит. Все это очередное пустословие», — заявил Гемпель.

По его мнению, Россия вправе сама разобраться, где и какое оружие ей размещать на своей территории. «Это суверенное право России. Пора уже киевским стратегам перестать сотрясать воздух и заняться проблемами в своей армии», — добавил политик.

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран, выступая в подкомитете Европарламента по обороне, заявил, что Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия.