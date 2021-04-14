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Умер кинодраматург Александр Анненский

Александр Анненский
Александр Анненский (Фото: unikino.ru)

Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский скончался 13 апреля на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Ушел из жизни российский кинодраматург, писатель, публицист, член Союза кинематографистов России Анненский Александр Исидорович», — говорится в сообщении.

Союз кинематографистов России выразил соболезнования близким Анненского. О месте и времени прощания с кинодраматургом не говорится.

Александр Анненский родился 26 февраля 1950 года в Москве. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1973 году, после чего работал в «РИА Новости», на киностудиях, в центральных издательствах Москвы, на Центральном телевидении.

Он также владел издательским объединением «Глобус» и занимал посты первого заместителя председателя Комитета московских литераторов и главного редактора «Останкино».

писатель смерть
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