Умер кинодраматург Александр Анненский

Александр Анненский (Фото: unikino.ru)

Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский скончался 13 апреля на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Ушел из жизни российский кинодраматург, писатель, публицист, член Союза кинематографистов России Анненский Александр Исидорович», — говорится в сообщении.

Союз кинематографистов России выразил соболезнования близким Анненского. О месте и времени прощания с кинодраматургом не говорится.

Александр Анненский родился 26 февраля 1950 года в Москве. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1973 году, после чего работал в «РИА Новости», на киностудиях, в центральных издательствах Москвы, на Центральном телевидении.

Он также владел издательским объединением «Глобус» и занимал посты первого заместителя председателя Комитета московских литераторов и главного редактора «Останкино».