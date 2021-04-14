Мэр Арзамаса опроверг письмо прокурору с благодарностью за штрафы

Александр Щелоков (Фото: арзамас.рф)

Мэр Арзамаса Александр Щелоков опроверг наличие благодарственного письма от его имени прокурору города за административные взыскания из-за нарушений в госзакупках. Об этом сообщил ИА «Нижний сейчас».

«Благодарственные письма издаются только по соответствующему постановлению администрации. Также нам неизвестно о каких-либо взысканиях, указанных в тексте. Более подробно можем сказать, если увидим бумажный экземпляр», — сказал Щелоков. Он также добавил, что по данному факту будет организована внутренняя проверка.

14 апреля Telegram-канал Baza опубликовал фотографию благодарственного письма на имя прокурора города Александра Грищенкова, якобы подписанного Щелоковым. Из письма следует, что по итогам прокурорской проверки на мэра наложили «административные взыскания из-за нарушений в госзакупках», за что тот благодарит ведомство.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Арзамаса и прокуратуры Нижегородской области.

Щелоков занимает пост мэра Арзамаса с 2018 года. До этого он руководил аппаратом правительства Нижегородской области, а с 2009 по 2017 год Щелоков работал в региональном исполнительном комитете Нижегородского регионального отделения «Единой России».