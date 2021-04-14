В СПЧ пообещали не оставлять без внимания обыски в редакции DOXA

Фото: doxajournal / Telegram

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) не оставит без внимания обыски у сотрудников студенческого журнала DOXA и разберется в ситуации. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

«Полагаю, что комиссия СПЧ «По правам человека в информационной сфере» не оставит без внимания происходящее и разберется в ситуации. Если потребуется, Совет направит запросы в соответствующие правоохранительные органы», — сказал Точенов.

Ранее в Telegram-канале издания DOXA сообщили, что в Москве у сотрудников журнала проводятся обыски. В сообщении говорится, что силовики пришли домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, а также к сотруднице издания Алле Гутниковой. Кроме того, силовики обыскивали редакцию журнала.

DOXA со ссылкой на силовиков пишет, что Тышкевич обвиняют по ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). По данным «ОВД-Инфо», обыски проводятся в связи с видео, которое редакция журнала удалила по требованию Роскомнадзора, а также в связи с уголовным делом, заведенным «по экстремистской статье».В январе Роскомнадзор потребовал от журнала удалить видеообращение редакции, размещенное на YouTube, в котором она заявляла о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из вузов за это. В обращении сотрудники DOXA говорили, что учебные заведения угрожают студентам и назначают на дни протестов экзамены и зачеты. Роскомнадзор посчитал обращение вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий, объяснили в редакции.