В СПЧ пообещали не оставлять без внимания обыски в редакции DOXA

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 77,25 (-0,26) Инвестиции, 13 апр, 13:47
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 91,92 (-0,15) Инвестиции, 13 апр, 13:47
Новые Logan и Sandero провалили краш-тесты Euro NCAP Авто, 12:53 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 12:52 Storytel выпустит аудиоспектакль «Бродский. Суд» Саввы Савельева Стиль, 12:45 Kia показала обновленный седан Cerato Авто, 12:44 На Украине отреагировали на разговор Байдена и Путина Политика, 12:41 Мишустин приехал в Дагестан Политика, 12:39 Стали известны соперники сборной России по товарищеским играм перед Евро Спорт, 12:35 Как оживают бренды: роль фирменных персонажей в айдентике компаний Pro, 12:33 Экс-помощнику полпреда президента в УрФО дали 12,5 лет за госизмену Общество, 12:28 Кремль счел преждевременными разговоры о месте встречи Байдена и Путина Политика, 12:27 Монахиням Среднеуральского монастыря предложили пожить в других обителях Общество, 12:25 История инвестора: как получать 10% годовых в валюте РБК и СберПервый, 12:23 УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула Спорт, 12:23 Кремль назвал личным мнением Косачева слова о «проверке на патриотизм» Политика, 12:22
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,74 -0,26% EUR/RUB ₽90,52 -0,26% EUR/USD $1,2 +0,04%
Общество ,  
0 

В СПЧ пообещали не оставлять без внимания обыски в редакции DOXA

Фото: doxajournal / Telegram
Фото: doxajournal / Telegram

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) не оставит без внимания обыски у сотрудников студенческого журнала DOXA и разберется в ситуации. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

«Полагаю, что комиссия СПЧ «По правам человека в информационной сфере» не оставит без внимания происходящее и разберется в ситуации. Если потребуется, Совет направит запросы в соответствующие правоохранительные органы», — сказал Точенов.

Ранее в Telegram-канале издания DOXA сообщили, что в Москве у сотрудников журнала проводятся обыски. В сообщении говорится, что силовики пришли домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, а также к сотруднице издания Алле Гутниковой. Кроме того, силовики обыскивали редакцию журнала.

Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у сотрудников в Москве
Общество
Армен Арамян


DOXA со ссылкой на силовиков пишет, что Тышкевич обвиняют по ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). По данным «ОВД-Инфо», обыски проводятся в связи с видео, которое редакция журнала удалила по требованию Роскомнадзора, а также в связи с уголовным делом, заведенным «по экстремистской статье».

В январе Роскомнадзор потребовал от журнала удалить видеообращение редакции, размещенное на YouTube, в котором она заявляла о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из вузов за это. В обращении сотрудники DOXA говорили, что учебные заведения угрожают студентам и назначают на дни протестов экзамены и зачеты. Роскомнадзор посчитал обращение вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий, объяснили в редакции.

обыски журнал СПЧ новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,69 -0,33% EUR/RUB ₽90,49 -0,3% EUR/USD $1,2 +0,02%
Материалы по теме
Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у сотрудников в Москве
Общество
ЕС выразил озабоченность из-за обыска у главреда «Важных историй»
Политика
Причиной обыска у журналиста Анина стала статья о «принцессе Ольге»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter