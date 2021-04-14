Кофейне Cofix пригрозили штрафом после продажи антисептика вместо воды

Кофейню Cofix в Москве могут оштрафовать до 500 тыс. руб. или приостановить ее деятельность на срок до 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«По факту выявленных нарушений юридическое лицо ООО «Рахмилевич Сахар» вызвано на составление протокола об административном правонарушении и протокола о временном запрете деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП», — говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты ведомства установили, что в заведении не следят за ношением масок и перчаток посетителями, а также там отсутствует пятидневный запас антисептиков. Кроме того, в кофейне не было инструкций по разведению дезинфицирующих средств, их приготовление происходило в моечной ванне для производственного инвентаря в помещении, где реализуют продукцию.

В ведомстве объяснили, что поводом для проверки стали сообщении о том, что одной из посетительниц вместо бутылки воды продали антисептик.

Ранее Telegeram-канал Baza писал, что женщина сделал небольшой глоток, после чего ее самочувствие ухудшилось. Она была госпитализирована в НИИ Склифосовского, где провела несколько дней. В завелении объяснили, что женщине случайно продали бутылку с антисептиком, который по ошибке налили в бутылку из-под воды.