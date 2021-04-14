Эксперты выявили рост строительства офисов в Москве почти на 40%

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За первые три месяца 2021 года в Москве построили 309 тыс. кв. м офисных помещений, на 38% превысив этот показатель за весь 2020 год и за первые кварталы предыдущих десяти лет, говорится в отчете исследования международной консалтинговой компании JLL (есть у РБК). Для сравнения: всего за прошлый год в столице возвели 224 тыс. кв. м офисных помещений.

Большинство объектов (93%), построенных с начала года, расположено в Ленинградском деловом районе. Это увеличило рыночное предложение в этом районе на 9%. К концу 2021 года в этом районе ожидается сдача офисных помещений еще на 37 тыс. кв. м.

При этом примерно 90% новых офисных площадей вышли на рынок уже заполненными под конкретного клиента, из-за этого доля свободных офисных площадей на северо-западе Москвы за Садовым кольцом увеличилась в целом незначительно — всего на 1,5 п.п.

Вырос с нового года и объем сделок на рынке аренды и купли-продажи офисов, отмечают аналитики JLL. За первые три месяца нового года этот показатель достиг 274 тыс. кв. м, это на 34% выше аналогичного показателя прошлого года.