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Эксперты выявили рост строительства офисов в Москве почти на 40%

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За первые три месяца 2021 года в Москве построили 309 тыс. кв. м офисных помещений, на 38% превысив этот показатель за весь 2020 год и за первые кварталы предыдущих десяти лет, говорится в отчете исследования международной консалтинговой компании JLL (есть у РБК). Для сравнения: всего за прошлый год в столице возвели 224 тыс. кв. м офисных помещений.

Большинство объектов (93%), построенных с начала года, расположено в Ленинградском деловом районе. Это увеличило рыночное предложение в этом районе на 9%. К концу 2021 года в этом районе ожидается сдача офисных помещений еще на 37 тыс. кв. м.

При этом примерно 90% новых офисных площадей вышли на рынок уже заполненными под конкретного клиента, из-за этого доля свободных офисных площадей на северо-западе Москвы за Садовым кольцом увеличилась в целом незначительно — всего на 1,5 п.п.

Интерес к московским офисам упал до минимума
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Фото:Владимир Гердо/ТАСС

Вырос с нового года и объем сделок на рынке аренды и купли-продажи офисов, отмечают аналитики JLL. За первые три месяца нового года этот показатель достиг 274 тыс. кв. м, это на 34% выше аналогичного показателя прошлого года.

Растет спрос и на «гибкие пространства», где работодатель фактически обустраивает корпоративные коворкинги и берет на себя их обслуживание. По итогам трех месяцев показатель составил 12 тыс. кв. м, что в три раза выше аналогичного показателя 2020 года.

Ранее консалтинговая компания Cushman & Wakefield спрогнозировала, что в 2021 году доля пустующих помещений в офисных центрах Москвы вырастет на 0,4–0,7 п.п. Из 18,3 млн кв. м высококлассных офисных помещений Москвы (классы А, В и В-) свободными в начале 2021 года оказались 2,15 млн кв. м. Количество пустых мест растет, поскольку у большинства компаний сейчас нет потребности в аренде дополнительных площадей, отмечала компания.

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