Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса в Петербург улетели резервным бортом

Самолет Boeing 737-800 компании Azur Air (Фото: Юрий Кирсанов / Transport Photo Images / Global Look Press)

Пассажиры самолета Сочи — Санкт-Петербург, которому пришлось вернуться обратно из-за разгерметизации, вылетели резервным бортом, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе сочинского аэропорта.

«Резервный борт вылетел в 4:46. Сейчас на пути в Санкт-Петербург», — рассказали в пресс-службе.

Накануне самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air вылетел из Сочи в Петербург. Однако после взлета экипаж Azur Air доложил о разгерметизации кабины. В тот момент на борту лайнера находились 190 пассажиров.

Воздушное судно удалось благополучно посадить в аэропорту Сочи.