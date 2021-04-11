СМИ сообщили об отправке в Северную Ирландию бойцов спецназа

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Британские власти направили в Северную Ирландию бойцов спецназа для помощи службе безопасности МИ5, которая занимается подавлением беспорядков в регионе. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.

Собеседник издания указал, что всего было направлено восемь человек под прикрытием. К таким мерам власти страны прибегают впервые за последние четыре года, указал источник Mirror. Бойцы спецназа должны будут помогать координировать проводимую спецслужбами разведывательную операцию по установлению зачинщиков вспыхнувших в регионе беспорядков.

Собеседник также указал, что среди сторонников независимости Северной Ирландии и британских лоялистов есть те, кто хочет, чтобы «британские войска вернулись на улицы, но это было бы катастрофой».

Беспорядки в Северной Ирландии начались 7 апреля, когда группа молодых людей в пробританской части Белфаста подожгла автобус и закидала камнями полицейских.