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Политика ,  
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СМИ сообщили об отправке в Северную Ирландию бойцов спецназа

Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Британские власти направили в Северную Ирландию бойцов спецназа для помощи службе безопасности МИ5, которая занимается подавлением беспорядков в регионе. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.

Собеседник издания указал, что всего было направлено восемь человек под прикрытием. К таким мерам власти страны прибегают впервые за последние четыре года, указал источник Mirror. Бойцы спецназа должны будут помогать координировать проводимую спецслужбами разведывательную операцию по установлению зачинщиков вспыхнувших в регионе беспорядков.

Собеседник также указал, что среди сторонников независимости Северной Ирландии и британских лоялистов есть те, кто хочет, чтобы «британские войска вернулись на улицы, но это было бы катастрофой».

Столкновения и аресты: неделя беспорядков в Северной Ирландии
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Беспорядки в Северной Ирландии начались 7 апреля, когда группа молодых людей в пробританской части Белфаста подожгла автобус и закидала камнями полицейских.

Начавшиеся акции могут быть связаны с решением не привлекать к ответственности за нарушение антиковидных ограничений членов партии «Шинн Фейн», которые пришли на похороны бывшего участника военизированной группировки «Ирландская Республиканская Армия» Бобби Стори. В мероприятии тогда участвовали примерно 2 тыс. человек. Ответственность за начало беспорядков противники и сторонники независимости Северной Ирландии возлагают друг на друга.

Другая версия причин начала протестов — условия Brexit, предполагающие появление таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

Позднее полиция региона назвала беспрецедентным масштаб развернувшихся акций неповиновения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал конфликтующие стороны к диалогу.

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Северная Ирландия спецназ спецслужбы протесты
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