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Аэропорт Якутска закрыли из-за непогоды

Якутский аэропорт приостановил работу из-за непогоды, пять прибывающих в него рейсов перенесли на 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает ТАСС.

«Прибытие пяти рейсов перенесено на 12 апреля, в том числе двух рейсов из Москвы», — уточняется в сообщении. Помимо столичных задержаны рейсы из Новосибирска, Владивостока и Санкт-Петербурга.

Ветер снес звездолет из «Мандалорца» в Якутске. Видео
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Воздушная гавань не будет работать с 14:00 (08:00 мск) 11 апреля до 4:00 12 апреля (22:00 11 апреля по мск).

По данным синоптиков, днем 11 апреля в Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Томпонском, Амгинском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах Якутии ожидается снег, местами сильный. Температура в Якутске днем в воскресенье составит от четырех до шести градусов ниже нуля. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Ранее сильный ветер снес макет космического корабля из сериала «Мандалорец», установленный на Сопке любви в Якутске. В результате он скатился с горы и разрушился, создатели пообещали восстановить его.

Якутск непогода аэропорт
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