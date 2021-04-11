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Фильм Кончаловского получил главный приз премии «Белый слон»

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского признали лучшим в 2020 году по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Победителя в этой номинации объявил главред журнала «Искусство кино» Антон Долин, церемония награждения транслировалась в YouTube.

Ранее Кончаловский пытался снять свою картину с участия в премии из-за решения экспертного совета наградить оппозиционера Алексея Навального.

«Дорогой Андрей Сергеевич, хоть вы отказались, сняли свой фильм с номинации, на самом деле вы не ставили фильм на номинацию, его вообще никто не выставляет на номинацию. Просто критики выбирают своим голосованием тот фильм из вышедших в прокат, который понравился», — сказал Долин.

Кончаловский отказался бороться за «Белого слона» из-за Навального
Общество
Андрей Кончаловский

Во вторник, 6 апреля, Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на «Белого слона». Режиссер назвал «ошибочным» решением экспертного совета объявить лауреатом в категории «Событие года» «публицистический проект». Кончаловский прямо не называл лауреата, однако ранее стало известно, что им стал Навальный с творческим коллективом за серию документальных фильмов-расследований.

Кончаловский отметил, что «публицистический проект «может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства».

Позже председатель экспертного совета «Белого слона» Виктор Матизен сообщил РБК, что ленту «Дорогие товарищи!» с конкурса снимать не будут, так как сам регламент премии такой возможности не предусматривает.

Фильм «Дорогие товарищи!» посвящен событиям 1962 года в Новочеркасске, где в ответ на массовую забастовку и попытку организовать митинг возле горкома власти применили оружие. Лента получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Также картина была выдвинута Россией на получение номинации на премию «Оскар», однако не попала в шорт-лист премии.

Андрей Кончаловский "Белый слон" фильм
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