Фильм Кончаловского получил главный приз премии «Белый слон»

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского признали лучшим в 2020 году по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Победителя в этой номинации объявил главред журнала «Искусство кино» Антон Долин, церемония награждения транслировалась в YouTube.

Ранее Кончаловский пытался снять свою картину с участия в премии из-за решения экспертного совета наградить оппозиционера Алексея Навального.

«Дорогой Андрей Сергеевич, хоть вы отказались, сняли свой фильм с номинации, на самом деле вы не ставили фильм на номинацию, его вообще никто не выставляет на номинацию. Просто критики выбирают своим голосованием тот фильм из вышедших в прокат, который понравился», — сказал Долин.

Во вторник, 6 апреля, Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на «Белого слона». Режиссер назвал «ошибочным» решением экспертного совета объявить лауреатом в категории «Событие года» «публицистический проект». Кончаловский прямо не называл лауреата, однако ранее стало известно, что им стал Навальный с творческим коллективом за серию документальных фильмов-расследований.