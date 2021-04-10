В Чувашии школьник умер после урока физкультуры

Фото: Следственный комитет РФ

В Чувашии следователи начали проводить проверку по факту смерти 15-летнего школьника после урока физкультуры. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Подросток скончался около 13:00 10 апреля в школе города Новочебоксарска. «По предварительным данным следствия, у ребенка были проблемы со здоровьем», — отметили в управлении.

Сейчас следователи проводят осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти. Специалисты установят, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой, и дадут оценку действиям сотрудников школы.

В региональной прокуратуре уточнили, что подросток умер в МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей». Надзорное ведомство также организовало проверку, в ходе которой будет проверено медицинское учреждение, к которому был прикреплен школьник.