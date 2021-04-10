В Британии почтили память принца Филиппа оружейным залпом из пушек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
В посольстве уточнили информацию по пострадавшим в ДТП туристам в Турции Общество, 17:10 Полиция завела дело после хищения 23 млн руб. у дочери Чкалова Общество, 17:09 В РПЦ документально регламентировали практику экзорцизма Общество, 16:57 Нурмагомедов поддержал двоюродного брата после операции на колене Спорт, 16:43 ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-космонавта Общество, 16:33 В МИДе опровергли слова Псаки о контактах Москвы и Вашингтона по Украине Политика, 16:26 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 16:16 В Британии почтили память принца Филиппа оружейным залпом из пушек Общество, 16:14 Гол Глушакова помог «Химкам» обыграть «Тамбов» в чемпионате России Спорт, 16:00 ДТП с российскими туристами в Турции. Видео c места аварии Общество, 15:53 Экс-футболист сборной России Торбинский откроет академию в США Спорт, 15:43 В ЕС признали разногласия из-за поставок «Спутника V» Общество, 15:31 Канцлер Австрии заявил о возможности закупки «Спутника V» Общество, 15:29 Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 15:26
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Общество ,  
0 

В Британии почтили память принца Филиппа оружейным залпом из пушек

Фото: Peter Summers / Getty Images
Фото: Peter Summers / Getty Images

Орудийный салют в память о супруге королевы Великобритании герцоге Эдинбургском Филиппе, умершем 9 апреля, состоялся в городах, на военных базах и кораблях королевства. Об этом сообщает BBC News.

Пушки произвели 41 холостой выстрел в городах, включая Лондон, Эдинбург и Кардифф, а также в замке Хиллсборо в графстве Даун. 

Прагматик и опора: каким был супруг королевы Елизаветы II принц Филипп
Фотогалерея 

По сообщению BBС, сотни людей выстроились вдоль Тауэрского моста в Лондоне, где члены артиллерийской роты вели огонь из орудий, обращенных в сторону Темзы.

Кораблями королевского флота также были произведены залпы, в честь того, что во времена Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте.

В Австралии в память о принце перед зданием парламента в Канберре был произведен салют из 41 орудия. Новозеландская армия отдала дань Филиппу таким же образом в Веллингтоне.

Video

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях РБК Pro: стоит ли шантажировать работодателя своим уходом Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля на 100-м году жизни в Виндзорском замке. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории, а до своего столетия не дожил два месяца.

После смерти Филиппа в Великобритании объявлен всеобщий траур. Приспущены государственные флаги, а королева Елизавета II пробудет в трауре восемь дней. В это время она не будет исполнять свои официальные обязанности. 

принц Филипп смерть пушка
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после смерти принца Филиппа
Политика
Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Политика
В Великобритании раскрыли детали похорон принца Филиппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter