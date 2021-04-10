В Британии почтили память принца Филиппа оружейным залпом из пушек

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Орудийный салют в память о супруге королевы Великобритании герцоге Эдинбургском Филиппе, умершем 9 апреля, состоялся в городах, на военных базах и кораблях королевства. Об этом сообщает BBC News.

Пушки произвели 41 холостой выстрел в городах, включая Лондон, Эдинбург и Кардифф, а также в замке Хиллсборо в графстве Даун.

По сообщению BBС, сотни людей выстроились вдоль Тауэрского моста в Лондоне, где члены артиллерийской роты вели огонь из орудий, обращенных в сторону Темзы.

Кораблями королевского флота также были произведены залпы, в честь того, что во времена Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте.