Польские дипломаты возложили венки на месте авиакатастрофы под Смоленском

Кшиштоф Краевски (слева) (Фото: PLinRussia / Twitter)

Польская делегация во главе с послом Польши в России Кшиштофом Краевским приняла участие в мероприятиях по случаю 11-й годовщины крушения самолета польской правительственной делегации и 81-й годовщины расстрела НКВД польских офицеров под Катынью. Об этом «Интерфаксу» сообщили в посольстве Польши в Москве.

«Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории. Это свидетельство, что помним о каждом человеке, который погиб в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года», — заявил Краевский.

Члены делегации возложили цветы к месту авиакатастрофы, зажгли поминальные свечи и приняли участие в мессе в память о жертвах Катынского преступления.

Польский дипломат добавил, что трагедия с «бортом номер один» много значила для него лично, поскольку в ней погибли его близкие друзья и коллеги. «Сегодня я стою на месте, которое имеет для меня эмоциональное значение», — заключил он.