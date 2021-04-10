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Политика ,  
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Польские дипломаты возложили венки на месте авиакатастрофы под Смоленском

Кшиштоф Краевски (слева)
Кшиштоф Краевски (слева) (Фото: PLinRussia / Twitter)

Польская делегация во главе с послом Польши в России Кшиштофом Краевским приняла участие в мероприятиях по случаю 11-й годовщины крушения самолета польской правительственной делегации и 81-й годовщины расстрела НКВД польских офицеров под Катынью. Об этом «Интерфаксу» сообщили в посольстве Польши в Москве.

«Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории. Это свидетельство, что помним о каждом человеке, который погиб в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года», — заявил Краевский.

Члены делегации возложили цветы к месту авиакатастрофы, зажгли поминальные свечи и приняли участие в мессе в память о жертвах Катынского преступления.

Польский дипломат добавил, что трагедия с «бортом номер один» много значила для него лично, поскольку в ней погибли его близкие друзья и коллеги. «Сегодня я стою на месте, которое имеет для меня эмоциональное значение», — заключил он.

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Политика
Фото:ТАСС

Польский правительственный самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, жертвами крушения стали восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в их числе президент Лех Качиньский, депутаты парламента и почти все военное руководство страны. Через год в Польше установили, что лайнер опустился слишком низко и на большой скорости врезался в дерево из-за плохой видимости.

Качиньский тогда летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронено около 4 тыс. польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, а также десятки тысяч советских граждан, павших жертвами сталинских репрессий.

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В 2016 году министр обороны Польши назвал авиакатастрофу под Смоленском терактом, необходимым, чтобы лишить Варшаву людей, которые «вели страну к независимости».

В Кремле тогда отвергли обвинения со стороны министра обороны Польши. «Их (обвинения. — РБК) можно «назвать голословными, необъективными и не имеющими ничего общего с обстоятельствами этой трагедии», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Польша посол Катынь траур
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