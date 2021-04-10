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Технологии и медиа ,  
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Советская ракета и американский метеоспутник разминулись в космосе

Отработанная вторая ступень ракеты «Космос-3М», которая была запущена СССР в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, отправленный в мае 1978 года, несмотря на прогноз не столкнулись в космосе. Об этом сообщили в Twitter системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).

«Столкновения не произошло», — говорится в сообщении.

Ранее система EUSST сообщала, что советская ракета и американский спутник могут столкнуться на орбите на высоте около 800 км. Вероятность столкновения специалисты оценивали в 20%.

Космический корабль «Гагарин» запустили к МКС. Видео
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В начале апреля США сообщили о разрушении в космосе военного спутника Минобороны России «Космос-2525». Аппарат запустили скосмодрома Плесецк 29 марта 2018 года с помощью легкой ракеты-носителя «Союз-2.1б». После запуска он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. Минобороны не делало официальных заявлений о назначении спутника.

космос спутник СССР ракета США
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