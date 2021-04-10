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Общество ,  
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Байден назвал принца Филипа «чертовски классным парнем»

Президент США Джо Байден заявил, что покойный герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп был «чертовски классным парнем». Об этом сообщает NBC.

«Вся администрация шлет наши соболезнования ее величеству Елизавете Второй в связи с кончиной принца Филиппа. Он был чертовски классным парнем», — сказал глава государства.

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Байден также добавил, что несмотря на столь почтенный возраста Филипп «ни разу не сбавил обороты».

Ранее на сайте Белого дома было опубликовано сообщение с соболезнованиями Байдена Елизавете II в связи со смертью ее супруга, в котором он отметил многочисленные заслуги и достижения принца.

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Фото:Jeff Spicer / Getty Images

«От имени всего народа Соединенных Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединенного Королевства», — говорится в сообщении.

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Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля на 100-м году жизни в Виндзорском замке. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории. Похороны состоятся в часовне Святого Георгия без представителей общественности из-за пандемии.

принц Филипп Елизавета II Великобритания Джо Байден США
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