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В прокуратуре назвали причину ЧП с самолетом в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра. Об этом РБК сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Самолет ЯК-40 рейсом Вологда — Санкт-Петербург при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра», — сообщили в ведомстве.

В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Общество
Як-40

В результате происшествия никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме. По факту ЧП с самолетом прокуратура начала проверку. Ситуацию контролирует Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров, отметили в прокуратуре.

Ранее в компании «Воздушные ворота северной столицы» (оператор петербургского аэропорта) сообщили РБК, что инцидент произошел вечером 9 апреля. На борту Як-40 находились только члены экипажа. Самолет не получил повреждений.

Самолет эксплуатирует «Вологодское авиационное предприятие», у которой пять самолетов Як-40. На сайте компании говорится, что она предоставляет для чартерных рейсов такой самолет в комплектации VIP на 13 пассажирских мест.

Самолет Пулково авиапроисшествие Як-40 транспортная прокуратура новости
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