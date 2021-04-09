Умер основатель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов

Рудольф Фурманов (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Основатель петербургского театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова народный артист России Рудольф Фурманов умер в возрасте 82 лет, сообщил РБК главный режиссер театра Влад Фурман.

Соболезнования в связи с кончиной Фурманова выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, друзьям, всем, кому он был дорог», — приводит его слова сайт администрации. Беглов добавил, что «петербургская культура понесла тяжелую утрату».

Фурманов родился в 1938 году в Ленинграде. Сниматься в кино он начал с детства, на его счету более 80 ролей («Первоклассница», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Собака на сене»). Также Фурманов снимался в сериалах.

Театр «Русская антреприза» был основан Фурмановым в 1988 году. В 1996 году театр получил площадку в Доме с башнями в Санкт-Петербурге.