В Петербурге 56 домов остались без отопления из-за прорыва трубы

Прорыв трубы с кипятком произошел на проспекте Художников в Петербурге. Из-за аварии 56 домов остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК» (оператор подключения горячей воды в Петербурге).

«В 5:30 9 апреля теплоэнергетики локализовали дефект на проезжей части по адресу: пр. Художников, 13, к. 1. Технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм с вытеканием на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Через три часа после случившегося движение по проспекту Художников от улицы Сикейроса в сторону проспекта Луначарского было открыто.

Отопление ограничили в 56 домах, семь из которых получали тепло на «пониженных параметрах». Еще 49 домам было рекомендовано временно перейти на резервную схему отопления.