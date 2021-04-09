В Турции упал в море учебный военный самолет

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У западного побережья Турции в Эгейское море упал военный самолет KT-1, сообщает Минобороны Турции.

Самолет, который выполнял тренировочной полет, был приписан к военной базе в Измире. Оба пилота смогли спастись.

Причины крушения пока не установлены, военные начали поисково-спасательные работы.

7 апреля вблизи города Конья в Анатолии потерпел крушение истребитель турецких ВВС NF-5. Крушение произошло во время тренировочного полета, пилот погиб. По факту происшествия началось расследование. Самолет входил в пилотажную эскадрилью 134-го командования ВВС, известную как «Турецкие звезды».