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Общество ,  
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Сбившему насмерть пешехода в Челябинске ужесточили меру пресечения

Фото: chelgai74 / VK
Фото: chelgai74 / VK

Челябинский областной суд изменил меру пресечения Евгению Стюрину, который в алкогольном опьянении насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места преступления. Об этом сообщает местное СМИ «Пчела».

«Областной суд отменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 30 марта, которым обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 29 мая 2021 года. Суд апелляционной инстанции заменил меру пресечения на содержание под стражей на тот же срок», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.

Виновник ДТП обвиняется по пунктам «а, б» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок 12 лет.

Ранее Евгению Стюрину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Авария произошла 29 марта в 17:30 на улице 60 лет Октября в спальном районе Челябинска. 37-летний водитель в алкогольном опьянении насмерть сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После случившегося виновник пытался скрыться с места преступления, но его задержали сотрудники ГИБДД

авария Челябинск суд
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