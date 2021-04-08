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Политика ,  
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Судья Басманного суда из «списка Магнитского» ушел в отставку

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Карпов Артур Геннадьевич ушел в отставку по собственному желанию», — сообщили в суде. Софинская уточнила, что в отставку он подал 15 января 2021 года.

Карпов работал в Басманном суде с 2007 года. Он известен тем, что в августе 2011 года санкционировал арест предполагаемого организатора убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской — отставного подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Летом 2016 года арестовал губернатора Кировской области Никиту Белых. Зимой 2019 года отправил в СИЗО основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, а в июле 2020 года он арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Также в 2012–2016 годах судья несколько раз выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела».

Фургал рассказал свою версию дела против него
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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

После резолюции Европарламента от 16 декабря 2010 года Карпова включили в «список Магнитского». Его участником он стал после того, как в 2011–2013 годах отказал матери Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году, в жалобах на незаконное посмертное преследование и бездействие в расследовании обстоятельств его смерти.

«список Магнитского» Басманный суд судья отставка новости
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